Вайсфельд — о «Локомотиве» без Радулова: «Это будет другая команда»

Экс-арбитр и бывший генеральный менеджер Леонид Вайсфельд поделился мнением о том, каким будет «Локомотив» в Кубке Гагарина без нападающего Александра Радулова.

«Убери любого очевидного лидера, и это будет другая команда. Это касается любого клуба. Поэтому просто надо пожелать Радулову здоровья, чтобы он играл без травм. Когда человек показывает, что он почти в 40 лет бегает и толкается быстрее и больше всех, то молодые, хочешь не хочешь, обязаны за ним тянуться. С одной стороны, он очень авторитетный человек, а с другой — он на льду показывает свою состоятельность», — цитирует Вайсфельда ТАСС.

В сезоне-2025/26 39-летний Радулов не сыграл в четырех встречах FONBET чемпионата КХЛ. В этих матчах «Локомотив» проиграл только «Автомобилисту» (1:4) 11 марта.

В Кубке Гагарина-2026 нападающий в 9 матчах набрал 10 (4+6) очков.

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