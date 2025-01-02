Бывший генменджер «Авангарда» раскритиковал трансферную политику клуба

Бывший генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин считает, что большое количество новичков перед дедлайном КХЛ перекрывает путь молодым игрокам клуба.

Незадолго до закрытия трансферного окна «Авангард» пополнился вратарем Никитой Серебряковым, защитниками Райаном Меркли, Егором Воронковым, Евгением Куликом, нападающими Наилем Якуповым, Ильей Каблуковым, Николаем Прохоркиным, Эмилем Галимовым, Майклом Маклаудом, Константином Окуловым и Джованни Фьоре.

«Я не сторонник полностью критиковать то, что было сделано, но, как правило, в разгар сезона перед дедлайном такие массовые приобретения, на моей практике, по большому счету не срабатывали. Это не гарантия результата.

Второй момент — в клубе тратят колоссальные деньги на свою вертикаль, академию, команды системы, и все те приобретения просто-напросто перекрывают дорогу молодым ребятам, которых надо подпускать к основной команде. Например, дорогу закрыли защитнику Артему Мурылеву, тяготеющему к атаке. Тот же Никита Холодилин не играл последний матч после появления Фьоре. Делается акцент на взрослых ребят под результат, но тогда смысл тратить столько денег, когда можно брать и покупать готовых игроков, учитывая широкие финансовые возможности. Дальше клуб потеряет этих молодых ребят, которые по окончании контрактов соберутся и уедут», — цитирует Хабибулина ТАСС.

«Авангард» занимает 7-е место в Восточной конференции, в 39 матчах набрав 39 очков.