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Бывший гендиректор «Торпедо» Голубовский объявлен в розыск

20:21
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Бывший генеральный директор нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Ян Голубовский объявлен в розыск, так как не явился на судебное заседание, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

По данным картотеки Советского районного суда Нижнего Новгорода, Голубовский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). По данным местных СМИ, бывших гендиректора, исполнительного директора и заместителя директора по финансам обвиняют в присвоении 17 млн рублей средств клуба.

Согласно данным картотеки суда, заседание по делу бывшего топ-менеджера «Торпедо» откладывалось более 20 раз, в последние два раза — 10 и 17 июня — из-за неявки подсудимого. Очередное заседание было назначено на 22 июня.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11720405

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