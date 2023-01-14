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Сегодня, 16:02

Никонов — о Харламове: «Валера был мировым парнем, не кичился своей известностью, терпеть не мог подхалимства»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист «Торпедо» и друг Валерия Харламова Вадим Никонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о легендарном советском хоккеисте, которому сегодня исполнилось бы 75 лет.

«Да, играли с ним в футбол и хоккей, только летом с ним виделись из-за сборов и сезона. Валера был мировым парнем, не кичился своей известностью, терпеть не мог подхалимства, было много верных друзей. У него была любимая фраза, что он любит технарей. А тогда в «Торпедо» было много техничных футболистов, поэтому Валера и болел за «Торпедо». Я его знаю детства. У меня был друг Саша Смолин, с которым мы пошли на матч хоккейного ЦСКА, там и познакомился с Валерой. Мы оба были небольшого роста, а малыши тянутся друг к другу (смеется). С детства он никому не хотел уступать на льду. Учились вместе в институте, а потом настал вопрос кто куда отправляется. Саша Смолин отправился в ЦСКА, Харламов в Чебаркуль, а я остался в «Торпедо». Много история у меня связанных с Валерой, о которых я мог рассказывать много часов, он был отличным другом», — сказал Никонов «СЭ».

Валерий Харламов — двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира и 11-кратный чемпион СССР. Он погиб 27 августа 1981 года в возрасте 33 лет в результате ДТП.

Хоккей
Вадим Никонов
Валерий Харламов
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