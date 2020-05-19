Бывший форвард «Торонто» Фрэттин вернулся в «Барыс»
16:59
«Барыс» заключил контракт на один сезон с нападающим Мэттом Фрэттином, сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Соглашение с канадцем будет действовать до 30 апреля 2021 года.
В сезоне-2019/20 32-летний хоккеист выступал за «Ак Барс», за который провел 60 матчей и набрал 33 (11+22) очка.
Фрэттин играл за «Барыс» с 2017-й по 2019 год. Ранее канадец являлся игроком «Торонто» (2011-2013).
God loves trinity @Matt_Frattin , welcome back!— ХК Барыс (@AstanaBarys) May 19, 2020
Нападающий Мэтт Фрэттин возвращается в «Барыс». Одностороннее соглашение подписано на сезон — до 30 апреля 2021 года. https://t.co/wyZ8U5ybbY pic.twitter.com/yLt1lIJbxC
Дополнительная информация:
https://hcbarys.kz/news/item/mett-frettin-vozvrashaetsya-v-barys/
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...