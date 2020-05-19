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Бывший форвард «Торонто» Фрэттин вернулся в «Барыс»

16:59
Мэтт Фрэттин. Фото ХК «Ак Барс»
Мэтт Фрэттин. Фото ХК «Ак Барс»
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«Барыс» заключил контракт на один сезон с нападающим Мэттом Фрэттином, сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Соглашение с канадцем будет действовать до 30 апреля 2021 года.

В сезоне-2019/20 32-летний хоккеист выступал за «Ак Барс», за который провел 60 матчей и набрал 33 (11+22) очка.

Фрэттин играл за «Барыс» с 2017-й по 2019 год. Ранее канадец являлся игроком «Торонто» (2011-2013).

Дополнительная информация:

https://hcbarys.kz/news/item/mett-frettin-vozvrashaetsya-v-barys/

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