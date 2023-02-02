Каменев: «Глядя на игру «Локомотива», вспомнил хоккей на Олимпиаде. Такая же скукотища!»
Бывший форвард СКА Василий Каменев высказался о поражении питерской команды от «Локомотива» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Может, перед плей-офф и хорошо, что СКА проиграл такой команде, как «Локомотив». Они выстраивают у своих ворот «автобус». И надо уметь его «разобрать». Когда ярославцы вчера получили право на реализацию большинства первый раз в матче, они даже в зону не смогли зайти и там расположиться. У них все «заточено» на то, чтобы возвести редуты вокруг ворот, не дать сопернику дышать, ну а впереди уж как получится. Отскок, добивание — что-то мы забьем. Зрители смотрят на то, как противник пытается взломать оборону ярославцев на протяжении трех периодов. Матчи заканчиваются с разницей в одну шайбу, как правило. СКА надо поработать над взламыванием таких схем. Потому что в плей-офф так многие будут играть», — приводит слова Каменева «РБ Спорт».
Также экс-нападающий сравнил игру «Локомотива» с матчами на Олимпиаде.
«Но я вот вспоминаю Олимпиаду, где наши второе место заняли. Ну это же такая скукотища была! Как финны там скучно играли, другие команды. Олимпиада закончилась, и начался плей-офф КХЛ. Я не мог нарадоваться — такой интересный атакующий хоккей, ждешь каждого матча! Теперь думаешь: а надо ли нам участвовать в таких турнирах, где показывают тусклый хоккей? Кому это интересно? Все играют на результат, боятся ошибиться, используют тактику «Как бы чего не вышло». Счета — 1:0, 2:0. Это уже на спорт не похоже. Надо же и о зрителях думать», — добавил Каменев.
«Локомотив» занимает 3-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 78 очков за 59 матчей.
Питерская команда располагается на первом месте с 91 очком за 59 игр.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|59
|43
|16
|91
|2
|Торпедо
|58
|38
|20
|80
|3
|Локомотив
|59
|35
|24
|78
|4
|ЦСКА
|57
|36
|21
|78
|5
|Динамо М
|58
|33
|25
|75
|6
|Витязь
|58
|30
|28
|68
|7
|Динамо Мн
|59
|24
|35
|61
|8
|Северсталь
|58
|24
|34
|60
|9
|Спартак
|58
|25
|33
|58
|10
|Куньлунь
|59
|20
|39
|45
|11
|Сочи
|57
|7
|50
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|58
|33
|25
|75
|2
|Сибирь
|59
|35
|24
|75
|3
|Автомобилист
|57
|32
|25
|73
|4
|Авангард
|57
|33
|24
|71
|5
|Металлург
|58
|30
|28
|70
|6
|Сал. Юлаев
|58
|30
|28
|69
|7
|Адмирал
|58
|29
|29
|66
|8
|Нефтехимик
|58
|27
|31
|59
|9
|Амур
|57
|26
|31
|59
|10
|Барыс
|60
|25
|35
|57
|11
|Трактор
|58
|24
|34
|56
|3.02
|12:00
|
Амур – Авангард
|- : -
|3.02
|17:00
|
Автомобилист – Трактор
|- : -
|3.02
|19:00
|
Северсталь – Локомотив
|- : -
|3.02
|19:30
|
Динамо М – Барыс
|- : -
|3.02
|19:30
|
СКА – Ак Барс
|- : -
|3.02
|19:30
|
Спартак – Нефтехимик
|- : -
|3.02
|19:30
|
ЦСКА – Сал. Юлаев
|- : -