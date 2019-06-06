Бывший форвард "Филадельфии" Лехтеря перешел в СКА

Нападающий Йори Лехтеря стал игроком СКА​, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Контракт с 31-летним финном подписан на один сезон.

В России Лехтеря выступал за "Локомотив" и "Сибирь", за 209 матчей в КХЛ набрал 164 (55+109) очка при показателе полезности "+61". В 2014 году перешел в "Сент-Луис", с сезона 2017/18 выступал за "Филадельфию"​. В 346 матчах НХЛ записал на свой счет 128 (38+90) очков.

​В составе сборной Финляндии​ стал бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи и выиграл серебро чемпионата мира 2014 года.