Бывший форвард "Филадельфии" Лехтеря перешел в СКА

Нападающий Йори Лехтеря стал игроком СКА, сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Контракт с 31-летним финном подписан на один сезон.
В России Лехтеря выступал за "Локомотив" и "Сибирь", за 209 матчей в КХЛ набрал 164 (55+109) очка при показателе полезности "+61". В 2014 году перешел в "Сент-Луис", с сезона 2017/18 выступал за "Филадельфию". В 346 матчах НХЛ записал на свой счет 128 (38+90) очков.
В составе сборной Финляндии стал бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи и выиграл серебро чемпионата мира 2014 года.
Давненько не было трансферов, правда?— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 6 июня 2019 г.
СКА подписал контракт с финским нападающим Йори Лехтеря - бронзовым призером Олимпиады, серебряным призером чемпионата мира!
Соглашение будет действовать до конца сезона 2019/20.
Добро пожаловать, Йори!
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