Бывший форвард ЦСКА рассказал, почему закончил карьеру в 24 года

Агент, бывший нападающий ЦСКА Никита Квартальнов рассказал о том, почему завершил карьеру в 2018 году.

— Я оказался в ВХЛ и понял, что вернуться на уровень КХЛ уже не смогу. Лучше закончить в 24 и к 35-ти добиться чего-то в другой деятельности. Считаю, что сделал правильный шаг, не стал хоккей обманывать. У меня есть ребята, которые и в 26-28 лет играют в ВХЛ, показывают хорошие результаты. Но я для себя выбрал другой путь, никто меня к этому не подталкивал.

В КХЛ Квартальнов играл за «Сибирь», ЦСКА и «Нефтехимик», проведя 131 матч и набрав 11 (7+4) очков.

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(Артур Хайруллин)