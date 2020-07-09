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Бывший форвард «Авангарда» Андригетто близок к переходу в «Лозанну»

9 июля 2020, 14:41

Экс-форвард «Авангарда» Свен Андригетто может перейти в «Лозанну», передает Le Matin. Контракт будет рассчитан на четыре года. На игрока претендуют только швейцарские клубы.

Прошедший сезон стал для 27-летнего нападающего первым в КХЛ. Свен сыграл в 56 матчах регулярного чемпионата, набрав 27 очков (13+14) при показателе полезности «+2» и 22 минутах штрафного времени. В плей-офф на счету Андригетто шесть игр, ни одной шайбы и две голевые передачи при полезности «-5».

Ранее генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков заявил, что контракт со швейцарским форвардом был расторгнут без выплаты компенсации.

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