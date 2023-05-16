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16 мая, 09:22

Бывший арбитр Зайцев: «Раньше было трудно судить «Динамо», а теперь судьям тяжело работать на матчах СКА»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-арбитр Александр Зайцев высказался о судействе матчей СКА.

«Когда президентом ФХР был Александр Стеблин, было трудно судить «Динамо». Потому что арбитров отстраняли при малейшей ошибке не в пользу этой команды. Очень многие ребята тогда погорели на этом. А соперники «Динамо» часто просили назначать на матчи инспектора, чтобы никто не мог воздействовать на судей. Даже за свой счет инспектора выписывали, лишь бы подстраховаться.

Сейчас точно так же судьям трудно работать на матчах СКА. Даже хуже! И все понимают почему. Вспомните завершившийся плей-офф. В серии с ЦСКА был момент с голом москвичей, когда петербуржцы утверждали, что взятие ворот случилось после колющего удара. Мне даже звонили журналисты с вопросом об этом. Но я могу точно сказать, что колющего удара не было! Тем не менее арбитр Алексей Раводин, принявший тогда решение не в пользу СКА, оставшиеся матчи плей-офф не судил», — цитирует Зайцева Betonmobile.ru.

В минувшем сезоне СКА дошел до финала Западной конференции плей-офф КХЛ, в котором проиграл в серии ЦСКА (2-4).

Источник: https://betonmobile.ru/eks-arbitr-zaytsev-ranshe-byilo-trudno-sudit-dinamo-teper-ta-zhe-situatsiya-so-ska-dazhe-huzhe
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2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
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Ак Барс - Авангард
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4 - 1
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0 - 1
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
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3 - 2
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7. ЦСКА - Локомотив
5 - 0
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Авангард - Металлург
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Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
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ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
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5 - 3
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3 - 0
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Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
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1 - 2
4 - 2
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
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Ак Барс - Нефтехимик
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Локомотив - Витязь
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5. Локомотив - Витязь
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