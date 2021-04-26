Бывшего хоккеиста «Амура» Климчука дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил

Официальный сайт российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщил, что Федерация хоккея России (ФХР) дисквалифицировала хоккеиста Михаила Климчука за нарушение антидопинговых правил.

Срок отстранения два года и отсчитывается с 21 мая 2020 года.

33-летний спортсмен провел 44 матча в составе «Амура» в сезоне 2013/2014. Всего за выступление в КХЛ он набрал 8 очков (5+3).