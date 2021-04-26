Бывшего хоккеиста «Амура» Климчука дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил
15:07
Официальный сайт российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщил, что Федерация хоккея России (ФХР) дисквалифицировала хоккеиста Михаила Климчука за нарушение антидопинговых правил.
Срок отстранения два года и отсчитывается с 21 мая 2020 года.
33-летний спортсмен провел 44 матча в составе «Амура» в сезоне 2013/2014. Всего за выступление в КХЛ он набрал 8 очков (5+3).
Дополнительная информация:
https://rusada.ru/news/disqualification/russian-hockey-federation2604/?sphrase_id=113584
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