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Бывшего хоккеиста «Амура» Климчука дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил

15:07
ФХР дисквалифицировала хоккеиста Михаила Климчука за нарушение антидопинговых правил. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
ФХР дисквалифицировала хоккеиста Михаила Климчука за нарушение антидопинговых правил. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Официальный сайт российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщил, что Федерация хоккея России (ФХР) дисквалифицировала хоккеиста Михаила Климчука за нарушение антидопинговых правил.

Срок отстранения два года и отсчитывается с 21 мая 2020 года.

33-летний спортсмен провел 44 матча в составе «Амура» в сезоне 2013/2014. Всего за выступление в КХЛ он набрал 8 очков (5+3).

Дополнительная информация:

https://rusada.ru/news/disqualification/russian-hockey-federation2604/?sphrase_id=113584

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