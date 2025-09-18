Бывшего бухгалтера «Салавата Юлаева» осудили за присвоение и мошенничество

Бывшего бухгалтера-кассира АНО «ХК «Салават Юлаев» осудили за присвоение и мошенничество приговором Советского районного суда Уфы, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Следствие, а затем и суд установили, что уфимка с июля 2022 по февраль 2023 года похищала деньги, которые должны были вноситься в кассу. Она несвоевременно отражала сведения о приходных операциях и вносила недостоверные данные в кассовую книгу и в бухгалтерскую программу. Общая сумма похищенного превысила 5 миллионов рублей.

С октября 2022 по январь 2023 года фигурантка получала от коллег и знакомых деньги в целях инвестирования, однако взятые на себя обязательства не исполнила. Она присвоила свыше 7 миллионов рублей.

Суд приговорил уфимку к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 450 тысяч рублей, а также взыскал с нее свыше 9 миллионов рублей.