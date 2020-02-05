Бывшая жена врача сборной России: «Он не совершал никакого мошенничества»

Бывшая жена врача сборной России и СКА Егора Козлова Мария Вериченко опровергла сообщение одного из Telegram-каналов о противоправных действиях экс-супруга.

В Telegram-канале «Мутко против» была опубликована информация о том, что врач сборной России и СКА Егор Козлов договорился со своей бывшей женой, что потратит 57 миллионов рублей премии на покупку совместной квартиры. Однако вопреки договоренностям Козлов якобы оформил всю недвижимость на Мантулинской улице на свою мать. В итоге расстроенная жена обратилась к адвокату, который и пошел в полицию.

Специально для «СЭ» сообщение прокомментировала экс-супруга врача.

— Егор не совершал никакого мошенничества касательно недвижимости — это все неправда, — подчеркнула Вериченко. — Я впервые об этом слышу. К адвокату и в полицию тоже никто не обращался. Понятия не имею, откуда появилась такая информация. Мне не хотелось бы комментировать ничего касательно нашей частной жизни. Не знаю, кто мог опубликовать этот бред. (Алена Гребенькова)