Бывшая жена чемпиона КХЛ Вовченко обвинила его в измене с женой одноклубника

Бывшая жена нападающего «Металлурга» Даниила Воченко Яна в социальной сети заявила, что бывший муж изменял ей с женой одноклубника, не уточнив имя хоккеиста. Она опубликовала совместную фотографию после победы «Магнитки» в Кубке Гагарина.

«Его трип начнется с того что он будет ехать 5 дней 2000 км от Магнитки до Череповца (...) Приехав домой спустя 5 дней, я приду собирать вещи, чтоб съехать и найду чек на лифчик и колготки по акции в мусорном пакете. Я буду ждать извинений, и то, что он придет, но он пойдет к жене сокомандника, а мне об этом напишет персонал. Я попытаюсь поговорить, но он положит трубку и продолжится 4-месячный запой и чествование команды чемпионов, к которым он присоединился в середине сезона», — написала Вовченко-Александрова.

Ранее она также выложила скриншоты переписки со своим мужем по поводу употребления алкоголя и запрещенных веществ, а также фотографию хоккеиста в состоянии алкогольного опьянения.

«Кто из нас лучший спортсмен если половину Кубка Гагарина я ни разу не торчала? Я не бухаю по 5 месяцев в гаражахю. Взыскать с тебя за сауны массажки? Расскажи всем то, что рассказывал мне, Не стесняйся, мы послушаем. «Северсталь», привет. У вас там все семейные приличные, вы ж за семейные ценности», — написала девушка.

В среду, 18 декабря, появилась информация, что бывшая жена Вовченко отсудила у хоккеиста 10 миллионов рублей.