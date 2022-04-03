Бывальцев забил гол в меньшинстве после грубой ошибки обороны «Металлурга»

Нападающий «Трактора» Алексей Бывальцев забил гол в первом матче серии финала плей-офф Восточной конференции против «Металлурга». Он отличился в меньшинстве во втором периоде — 2:1.

Бывальцев воспользовался грубой ошибкой защитников «Магнитки». Игроки «Металлурга» неосмотрительно оставил шайбу в своей зоне партнеру, но она досталась Бывальцеву, который на скорости объехал соперника и переиграл Василия Кошечкина.