Бывальцев считает, что сейчас в КХЛ нет игроков калибра Дацюка и Ковальчука
Форвард «Автомобилиста» Алексей Бывальцев ответил на вопрос, есть ли сейчас в КХЛ звезды уровня Павла Дацюка и Ильи Ковальчука.
«В лиге много хороших хоккеистов, у каждого свой стиль. У любого из игроков можно что-то подсмотреть, отложить в голове и попробовать это сделать. Конечно, если бы сейчас играли Дацюк, Ковальчук, было бы здорово. Но и без таких фигур в КХЛ много талантливых ребят, поэтому и чемпионат сильный!» — сказал Бывальцев Legalbet.
Дацюк наиболее известен по игре за «Детройт Ред Уингс» в НХЛ (2001-2016). Он дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе американского клуба. Со сборной России нападающий побеждал на Олимпийских играх и чемпионате мира, став членом «Тройного золотого клуба». Дацюк заершил карьеру летом 2024 года. В ноябре того же года 46-летнего россиянина включили в Зал хоккейной славы в Торонто.
Илья Ковальчук предыдущий сезон провел в составе московского «Спартака», сыграл 25 матчей и набрал 8 (4+4) очков. До этого нападающий выступал за омский «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21. В составе СКА хоккеист дважды выигрывал этот трофей (2015,2017). 41-летний форвард также известен по игре за «Атланту Трэшерз», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон» в НХЛ. В составе сборной он выиграл Олимпиаду и два чемпионата мира.
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|Металлург Мг
|48
|29
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|47
|24
|23
|51
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|27
|50
|8
|Сибирь
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|20
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|9
|Лада
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|48
|14
|34
|41
|11
|Амур
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|37
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|49
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|26
|24.01
|17:00
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Автомобилист – Лада
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Ак Барс – Сибирь
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