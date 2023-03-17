Бывальцев может стать игроком «Автомобилиста»

Как стало известно «СЭ», «Автомобилист» — наиболее вероятный вариант продолжения карьеры нападающего Алексея Бывальцева.

Его контракт с «Трактором» истекает 30 апреля. Также на Бывальцева претендует еще один клуб Восточной конференции.

В текущем сезоне 29-летний россиянин провел 68 матчей, в которых набрал 39 (15+24) очков.