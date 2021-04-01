Бюджет «Трактора» в следующем сезоне будет увеличен

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин сообщил, что бюджет челябинского клуба будет увеличен.

«Неоднократно отмечали свою коммерческую деятельность как рекордную в этом году. Мы привлекли средства более чем на 500 млн рублей, что позволит увеличить бюджет на следующий год. В первую очередь, здесь это получилось за счет увеличения спонсорских доходов и продажи мерча, связанной с ребрендингом. Выражаю слова благодарности болельщикам за то, что они так позитивно восприняли новый стиль», — цитирует Савина сайт клуба болельщиков «Трактора».

В нынешнем чемпионате челябинцы смогли выйти в плей-офф, заняв пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, однако уступили «Салавату Юлаеву» в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 1-4.