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Бюджет «Трактора» в следующем сезоне будет увеличен

17:16
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин сообщил, что бюджет челябинского клуба будет увеличен.

«Неоднократно отмечали свою коммерческую деятельность как рекордную в этом году. Мы привлекли средства более чем на 500 млн рублей, что позволит увеличить бюджет на следующий год. В первую очередь, здесь это получилось за счет увеличения спонсорских доходов и продажи мерча, связанной с ребрендингом. Выражаю слова благодарности болельщикам за то, что они так позитивно восприняли новый стиль», — цитирует Савина сайт клуба болельщиков «Трактора».

В нынешнем чемпионате челябинцы смогли выйти в плей-офф, заняв пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, однако уступили «Салавату Юлаеву» в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 1-4.

Дополнительная информация:

http://www.hctraktor.ru/news/ivan-savin-v-selekcionnoi-rabote-budem-delat-akcent-na-duhovitost-igrokov-v-matchah-plei-off

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