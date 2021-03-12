«Бюджет «Нефтехимика» в следующем сезоне будет увеличен

Директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов подвел итоги выступления команды в сезоне-2020/21, а также пообещал, что бюджет клуба будет увеличен.

««Из-за пандемии бюджет «Нефтехимика» был сокращен в два раза по сравнению с сезоном-2019/2020. Снижение не повлияло негативно на обеспечение команды всем необходимым, но повлияло на комплектацию. Клуб смог заработать на трансферах игроков, собственных воспитанников, впервые в истории клуб получил доход в размере 117 млн рублей. В новом сезоне бюджет будет больше, чем в этом году. Будут выводы сделаны в части подготовки и селекции. Надеемся, что молодёжь, получившая хороший опыт, окрепла и стала сильнее. Рассчитываем на костяк команды и будем точечно усиливать необходимые позиции», — цитирует Ларионова сайт КХЛ.

В сезоне-2020/2021 нижнекамская команда заняла 11-е место в Восточной конференции и не попала в плей-офф.