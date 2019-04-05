Бюджет "Динамо" в новом сезоне останется на прежнем уровне

Генеральный директор "Динамо" Валерий Шанцев сообщил, что бюджет клуба в следующем сезоне останется на прежнем уровне.

– Прогнозный бюджет у нас такой, что средств хватит и на всех ребят, у кого есть контракты, и на всех ребят, кого хотим подписать, – приводит "РИА Новости" слова Шанцева. – Смело могу сказать, что за потолок мы не выйдем, и вообще мы готовимся к введению жесткого потолка в КХЛ. Наш бюджет останется на том же уровне.

В текущем сезоне "Динамо" вышло в плей-офф КХЛ, где уступило в 1/4 финала Кубка Гагарина ЦСКА (счет в серии: 1-4).

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