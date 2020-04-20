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Бюджет «Барыса» будет снижен. Клуб может отказаться от финансирования команд МХЛ и женского чемпионата Казахстана

15:06
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В будущем сезоне бюджет «Барыса» с высокой вероятностью будет сокращен. Также клуб из Казахстана может отказаться от финансирования двух команд из своей системы — молодежных «Снежных барсов» и женского «Томирис», сообщает Vesti.kz.

На данный момент во всех подразделениях ППСК «Астана» рассматриваются финансовые изменения в связи с сокращением общего годового бюджета на 2020 год. Данная мера предстоит и в отношении «Барыса», но, несмотря на сложную экономическую ситуацию, в клубе остается приоритетом сохранение команды КХЛ на должном уровне.

При этом обсуждается вопрос о будущем «Снежных барсов» и женского «Томирис». Возможно, они не примут участие в Молодежной хоккейной лиге и женском чемпионате Казахстана соответственно.

Ранее о сокращении зарплат на 30 процентов объявила велокоманда «Астана». Такая же мера обсуждается с футбольным клубом «Астана».

Дополнительная информация:

https://vesti.kz/khl/279281/

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