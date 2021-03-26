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Бюджет «Автомобилиста» на следующий сезон составит два миллиарда рублей

21:11
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Директор «Автомобилиста» Максим Рябков 26 марта в интервью официальному сайту клуба рассказал о бюджете команды на следующий сезон.

«Вы знаете, что сейчас в условиях существующего потолка зарплат бюджетные расходы ясны. Как я пару лет назад еще говорил, они прошли свой пик, потому что зарплатный фонд уменьшается, а остальная расходная часть остается плюс-минус одинаковой и зависит только от колебаний валютного курса, потому что большая часть экипировки — импортного производства. И от того, насколько курс евро или доллара меняется, соответственно меняется и бюджетная нагрузка в рублевом эквиваленте. Сумма составляет в районе двух миллиардов рублей на всю клубную систему, которая включает 3 команды — «Автомобилист», «Горняк» и «Авто», — заявил Рябков.

В нынешнем сезоне «Автомобилист» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Авангарду» — 1-4.

Дополнительная информация:

https://www.hc-avto.ru/news/6292/

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