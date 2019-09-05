Бюджет «Автомобилиста» на сезон составляет 2 миллиарда рублей

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков сообщил, что бюджет команды на сезон составляет 2 миллиарда рублей. В прошлом сезоне екатеринбуржцы заняли первое место в Восточной конференции по итогам регулярного сезона КХЛ. В Кубке Гагарина команда дошла до четвертьфинала, где уступила «Салавату Юлаеву» (1-4).

— Наш бюджет суммарный составляет около 2 млрд. Сюда входит аренда дворца и многое другое, — цитирует ТАСС Рябкова. — Просим не путать бюджет и зарплатную ведомость. Зарплатная ведомость составляет порядка 50 процентов от бюджета.