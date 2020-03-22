Вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн рассказал о своих впечатлениях от жизни в России.

— В России все немного по-другому, — приводит Hockey Sverige слова Рейдеборна. — Английский язык не является приоритетным для россиян. При этом, они все очень любезны и всегда готовы помочь, хоть и не очень владеют английским. В первые пару недель было непросто ходить в магазин за продуктами, но люди мне помогали. Я не думал об этом заранее, но русские оказались хорошими людьми и очень меня удивили. После сезона-2018/19 я хотел уехать в Америку, но появился «Ак Барс», одна из команд КХЛ, о которой я достаточно много слышал. Знал, что в Казани один из сильных клубов лиги, это заставило почувствовать, что в России будет интересно поиграть. Я чувствовал, что это шаг вперед, совершенно не жалею о своем выборе. Это был отличный, веселый сезон в сильной команде.

В сезоне-2019/20 Рейдеборн провел за «Ак Барс» 36 матчей, отражая 91,3 процента бросков и имея коэффициент надежности 2,11.