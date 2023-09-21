Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков раскритиковал слова главного тренера СКА Романа Ротенберга, сравнившего победу своей команды над «Северсталью» (4:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с прорывом блокады Ленинграда.

«Понимаю, что хоккей — это эмоциональный вид спорта, но сравнивать такие вещи невозможно и неправильно. Важно контролировать свои слова, независимо от того, насколько это была важная победа. Есть вещи, которые нельзя ни с чем сравнивать, это просто неэтично», — приводит слова Быкова РИА «Новости».

Роман Ротенберг также процитировал Мохаммеда Али после победы над «Северсталью».

СКА занимает девятое место в таблице Западной конференции с 6 очками в 8 матчах. В следующей встрече команда из Санкт-Петербурга сыграет на выезде против «Амура». Эта игра состоится в субботу, 23 сентября.