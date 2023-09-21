Быков — о сравнении победы СКА и блокады Ленинграда: «Есть вещи, которые нельзя ни с чем сравнивать»
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков раскритиковал слова главного тренера СКА Романа Ротенберга, сравнившего победу своей команды над «Северсталью» (4:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с прорывом блокады Ленинграда.
«Понимаю, что хоккей — это эмоциональный вид спорта, но сравнивать такие вещи невозможно и неправильно. Важно контролировать свои слова, независимо от того, насколько это была важная победа. Есть вещи, которые нельзя ни с чем сравнивать, это просто неэтично», — приводит слова Быкова РИА «Новости».
Роман Ротенберг также процитировал Мохаммеда Али после победы над «Северсталью».
СКА занимает девятое место в таблице Западной конференции с 6 очками в 8 матчах. В следующей встрече команда из Санкт-Петербурга сыграет на выезде против «Амура». Эта игра состоится в субботу, 23 сентября.
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|21.09
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|21.09
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Адмирал – Куньлунь РС
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|15:30
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Сибирь – Авангард
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|18:00
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