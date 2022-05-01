Быков рассказал, почему отказался стать главным тренером «Авангарда»

Бывший тренер ЦСКА, СКА и «Салавата Юлаева» Вячеслав Быков рассказал о причинах отказа «Авангарду» возглавить команду.

«Надо отдавать долги семье за все то время, что работал в разных клубах вдали от родных! Есть те жизненные ценности, которые надо уважать!» — приводит слова Быкова «Чемпионат».

Сегодня, 1 мая, «Авангард» на официальном сайте объявил о назначении Дмитрия Рябыкина на пост главного тренера. Контракт рассчитан на один год.

4 апреля Хартли объявил об уходе с поста главного тренера команды из Омска. Под его руководством «Авангард» дважды играла в финалах Кубка Гагарина. В 2021 году омичи выиграли плей-офф КХЛ.

Рябыкин работает в тренерском штабе «Авангарда» с 2016 года.