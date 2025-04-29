Быков — о возможном назначении Федорова в ЦСКА: «Клуб от этого только выиграет»
Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» оценил возможное назначение Сергея Федорова на пост главного тренера армейского клуба.
Сегодня ЦСКА объявил об окончании сотрудничества с главным тренером Ильей Воробьевым и членами его штаба.
«Легендарный клуб ЦСКА всегда ставит высокие цели. В связи с этим и требования высокие. По результатам и принимаются решения руководителей клуба. Возможное возвращение Федорова? Сергей Федоров — специалист высокого уровня с большим опытом работы во всех структурах хоккейной индустрии. Клуб от этого приглашения, если оно поступит и если Сергей согласится, только выиграет», — сказал Быков «СЭ».
18 апреля «СЭ» сообщал, что Воробьев покинет свой пост в ЦСКА, а главным тренером может снова стать Сергей Федоров. Специалист в этой роли работал с армейцами с 2021 по 2024 год и дважды выиграл Кубок Гагарина (2022, 2023).
ЦСКА два сезона подряд не сумел пройти первый раунд Кубка Гагарина. В прошедшем регулярном чемпионате армейцы заняли пятое место в Западной конференции и в плей-офф уступили минскому «Динамо» (2-4 в серии).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|25
|16
|9
|34
|3
|Авангард
|24
|14
|10
|31
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|26
|13
|13
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|24
|15
|9
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|13.11
|16:30
|Авангард – Трактор
|- : -
|13.11
|19:00
|Ак Барс – Динамо М
|- : -