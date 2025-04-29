Быков — о возможном назначении Федорова в ЦСКА: «Клуб от этого только выиграет»

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» оценил возможное назначение Сергея Федорова на пост главного тренера армейского клуба.

Сегодня ЦСКА объявил об окончании сотрудничества с главным тренером Ильей Воробьевым и членами его штаба.

«Легендарный клуб ЦСКА всегда ставит высокие цели. В связи с этим и требования высокие. По результатам и принимаются решения руководителей клуба. Возможное возвращение Федорова? Сергей Федоров — специалист высокого уровня с большим опытом работы во всех структурах хоккейной индустрии. Клуб от этого приглашения, если оно поступит и если Сергей согласится, только выиграет», — сказал Быков «СЭ».

18 апреля «СЭ» сообщал, что Воробьев покинет свой пост в ЦСКА, а главным тренером может снова стать Сергей Федоров. Специалист в этой роли работал с армейцами с 2021 по 2024 год и дважды выиграл Кубок Гагарина (2022, 2023).

ЦСКА два сезона подряд не сумел пройти первый раунд Кубка Гагарина. В прошедшем регулярном чемпионате армейцы заняли пятое место в Западной конференции и в плей-офф уступили минскому «Динамо» (2-4 в серии).