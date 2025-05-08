Быков рассказал, что будет болеть за «Трактор» в финале Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о финале Кубка Гагарина-2025.

«Я сам с Урала и имел счастье начать свой хоккейный путь в родном Челябинске! При всем моем уважении к ярославскому «Локомотиву» я буду переживать и поддерживать земляков!» — сказал Быков «СЭ».

Финальная серия Кубка Гагарина между «Трактором» и «Локомотивом» стартует в Ярославле. Первые два матча пройдут 13 и 15 мая. Третья и четвертая игра состоятся в Челябинске 17 и 19 мая.