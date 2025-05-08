Хоккей
8 мая, 10:40

Быков рассказал, что будет болеть за «Трактор» в финале Кубка Гагарина

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о финале Кубка Гагарина-2025.

«Я сам с Урала и имел счастье начать свой хоккейный путь в родном Челябинске! При всем моем уважении к ярославскому «Локомотиву» я буду переживать и поддерживать земляков!» — сказал Быков «СЭ».

Финальная серия Кубка Гагарина между «Трактором» и «Локомотивом» стартует в Ярославле. Первые два матча пройдут 13 и 15 мая. Третья и четвертая игра состоятся в Челябинске 17 и 19 мая.

Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2025, финал: «Локомотив» и «Трактор» в главной серии плей-офф КХЛ
«Хоккей «Локомотива» может быть скучным, но он дал результат». Интервью форварда «Трактора» Жаркова
В «Ладе» объявили о начале погашения долгов
Принс, Родуолд, Николаев, Мишуров и Сусуев покинули «Адмирал»
Защитник Телегин проведет в «Тракторе» еще два сезона
Борис Миронов возглавил «Ладу»
Защитник Ефремов подписал новый контракт со «Спартаком»
  • Павел Леонидович

    держи в курсе, лузер)

    10.05.2025

  • ФОКСИ

    Трактористы, вперед!!!

    08.05.2025

  • MegaSmalex

    Ты банален..

    08.05.2025

  • rotkiv

    Поддерживаю, трактористы более интересная команда

    08.05.2025

    Актер Никифоров назвал Ларионова своим ориентиром в хоккее
