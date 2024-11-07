Быков — о возрождении системы драфта в КХЛ: «Возможность играть с ветеранами дает качественный рост молодому игроку»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» информацию о создании в КХЛ рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов — ярмарки юниоров.
«В КХЛ руководители лиги и клубов, беря во внимание опыт НХЛ, стараются найти приемлемое, наилучшее и справедливое решение по вопросу распределения талантливых игроков молодежного хоккея в профессиональные команды клубов нашей лиги. Пойдет ли это на пользу российскому хоккею? Чем больше будет игрового времени у молодого игрока, тем быстрее и качественнее он будет прогрессировать! В плюс к этому — возможность играть рядом с ветеранами, что тоже даст качественный рост молодому игроку», — сказал Быков «СЭ».
Процедура драфта юниоров КХЛ, позднее переименованная в «ярмарку юниоров», была введена в 2009 году и просуществовала до 2017-го.
На ежегодном мероприятии права на молодых хоккеистов, удовлетворяющих определенным критериям отбора, передавались профессиональным клубам лиги.
Дарик Агаларов
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|25
|21
|4
|44
|2
|СКА
|24
|15
|9
|32
|3
|Спартак
|22
|14
|8
|31
|4
|Динамо М
|23
|13
|10
|29
|5
|Северсталь
|21
|14
|7
|28
|6
|ЦСКА
|21
|10
|11
|27
|7
|Торпедо
|24
|11
|13
|26
|8
|Динамо Мн
|22
|11
|11
|23
|9
|Витязь
|24
|11
|13
|23
|10
|Куньлунь РС
|23
|8
|15
|18
|11
|Сочи
|21
|7
|14
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|23
|16
|7
|34
|2
|Автомобилист
|21
|13
|8
|28
|3
|Ак Барс
|20
|13
|7
|27
|4
|Сал. Юлаев
|20
|13
|7
|26
|5
|Адмирал
|24
|11
|13
|26
|6
|Металлург Мг
|25
|12
|13
|25
|7
|Сибирь
|22
|10
|12
|22
|8
|Нефтехимик
|24
|8
|16
|22
|9
|Лада
|21
|9
|12
|21
|10
|Авангард
|22
|8
|14
|18
|11
|Барыс
|22
|6
|16
|14
|12
|Амур
|24
|5
|19
|13
|7.11
|12:00
|
Амур – Металлург Мг
|1 : 2 ОТ
|7.11
|12:30
|
Адмирал – Авангард
|3 : 2 ОТ
|7.11
|17:00
|
Динамо Мн – Сал. Юлаев
|- : -
|7.11
|17:00
|
Барыс – Автомобилист
|- : -
|7.11
|19:30
|
СКА – Сочи
|- : -
|7.11
|19:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|7.11
|19:30
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -