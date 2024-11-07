Быков — о возрождении системы драфта в КХЛ: «Возможность играть с ветеранами дает качественный рост молодому игроку»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» информацию о создании в КХЛ рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов — ярмарки юниоров.

«В КХЛ руководители лиги и клубов, беря во внимание опыт НХЛ, стараются найти приемлемое, наилучшее и справедливое решение по вопросу распределения талантливых игроков молодежного хоккея в профессиональные команды клубов нашей лиги. Пойдет ли это на пользу российскому хоккею? Чем больше будет игрового времени у молодого игрока, тем быстрее и качественнее он будет прогрессировать! В плюс к этому — возможность играть рядом с ветеранами, что тоже даст качественный рост молодому игроку», — сказал Быков «СЭ».

Процедура драфта юниоров КХЛ, позднее переименованная в «ярмарку юниоров», была введена в 2009 году и просуществовала до 2017-го.

На ежегодном мероприятии права на молодых хоккеистов, удовлетворяющих определенным критериям отбора, передавались профессиональным клубам лиги.

Дарик Агаларов