Быков отреагировал на назначение Ги Буше на пост главного тренера «Авангарда»

Экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал назначение канадского тренера Ги Буше в «Авангард».

«Я так думаю, что сейчас эволюция самого хоккея все равно происходит в сторону принятия решений, быстрого перехода из обороны в атаку, и так как в североамериканском хоккее и площадки меньше, и у них опыт достаточно большой. Видимо, есть перспектива работы с этим специалистом в клубе. Я думаю, что и вся вертикаль должна быть выстроена на этой основе.

Брали ли они пример, в том числе, с «Трактора», который благодаря работе канадского тренера лидирует на Востоке? Ну, у них уже был опыт, и достаточно успешный опыт в этом плане, они знают, как работать, знают, как понимать этих специалистов. В «Авангарде» тоже достаточно вертикаль хорошо была сделана», — сказал Быков «ВсеПроСпорт».

Ранее «Авангард» сообщил, что новым тренером команды станет канадец Ги Буше. Контракт с 53-летним специалистом заключен до конца сезона-2025/26. Он примет команду в первой половине декабря. До момента приезда Буше исполнять обязанности главного тренера продолжит Сергей Звягин, который возглавляет «Авангард» с апреля.