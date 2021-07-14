Быков отреагировал на назначение Федорова на пост главного тренера ЦСКА: «У него есть хватка»

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Вячеслав Быков прокомментировал назначение Сергея Федорова на пост главного тренера армейцев.

«С одной стороны, это удивительно. Но с другой, зная его талант и его опыт менеджера, могу только пожелать ему удачи. Рад, что он выбрал для себя такой challenge по жизни. Может ли отсутствие тренерского опыта стать проблемой? Не думаю. Все будет зависеть от того, какими специалистами он себя окружит. У него есть хватка и умение создавать атмосферу, жить в коллективе. Это дает основание ждать от него успехов», — сказал Быков «СЭ»,

51-летний Федоров работает в ЦСКА с 2012 года, с 2013 года является членом наблюдательного совета клуба.

В составе сборной он стал трехкратным чемпионом мира, серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр, чемпионом СССР (1987-1989), обладатель Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002).