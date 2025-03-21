Быков оценил шансы ЦСКА на победу в Кубке Гагарина

Бывший главный тренер ЦСКА Вячеслав Быков ответил на вопрос о шансах армейцев на победу в Кубке Гагарина.

По словам Быкова, победные традиции помогут ЦСКА в плей-офф FONBET чемпионата КХЛ.

«Успех в плей-офф зависит от общей работы тренерского штаба с их аналитической работой, разработкой тактики и стратегии, подготовки физического состояния команды для игр на вылет и исполнением своих функций на льду игроками. Безусловно, победные традиции ЦСКА усиливают уверенность команды в борьбе за Кубок Гагарина», — приводит слова Быкова Liveresult.ru.

После 66 матчах ЦСКА с 83 очками занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ. Ранее команда Ильи Воробьева гарантировала себе выход в плей-офф.

ЦСКА является рекордсменом КХЛ по числу выходов в финал Кубка Гагарина — шесть раз. Армейцы трижды завоевали трофей — в 2019, 2022 и 2023 годах.