Быков оценил шансы ЦСКА на победу в Кубке Гагарина
Бывший главный тренер ЦСКА Вячеслав Быков ответил на вопрос о шансах армейцев на победу в Кубке Гагарина.
По словам Быкова, победные традиции помогут ЦСКА в плей-офф FONBET чемпионата КХЛ.
«Успех в плей-офф зависит от общей работы тренерского штаба с их аналитической работой, разработкой тактики и стратегии, подготовки физического состояния команды для игр на вылет и исполнением своих функций на льду игроками. Безусловно, победные традиции ЦСКА усиливают уверенность команды в борьбе за Кубок Гагарина», — приводит слова Быкова Liveresult.ru.
После 66 матчах ЦСКА с 83 очками занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ. Ранее команда Ильи Воробьева гарантировала себе выход в плей-офф.
ЦСКА является рекордсменом КХЛ по числу выходов в финал Кубка Гагарина — шесть раз. Армейцы трижды завоевали трофей — в 2019, 2022 и 2023 годах.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|5
|Автомобилист
|10
|5
|5
|11
|6
|Барыс
|10
|5
|5
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|8
|3
|5
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|9
|4
|5
|8
|11
|Салават Юлаев
|8
|1
|7
|4
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|10
|7
|3
|16
|2
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|15
|3
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|6
|СКА
|9
|5
|4
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|9
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|10
|Северсталь
|9
|4
|5
|8
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|6 : 1
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|- : -
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|- : -
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|- : -
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -