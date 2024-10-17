Быков оценил игру Шипачева на старте сезона

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал 1000-й матч нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачева в КХЛ.

— Безусловно, Шипачев показывает уникальный результат. И Вадим продолжает играть. Думаю, он будет только повышать эту планку рекорда для других хоккеистов.

Он сейчас в хорошем зрелом возрасте, который дает ему возможность не тратить силы понапрасну, распределять их по сезону. С возрастом он стал мудрее, стал правильнее использовать свои возможности. Шипачев сам грамотно распоряжается своими возможностями плеймейкера и дает зарабатывать своим партнерам очки, — приводит слова Быкова Metaratings.

На счету 37-летнего Шипачева 927 (291+636) очков в КХЛ. В текущем сезоне он набрал 7 (2+5) очков в 13 матчах.