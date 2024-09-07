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7 сентября, 23:53

Быков — о Мозякине: «Сергей постоянно трудился и совершенствовал себя»

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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил игровой талант бывшего нападающего сборной России Сергея Мозякина.

— Чего в успехе Мозякина больше — природного таланта или трудолюбия и усердности? Все эти качества присущи Сергею. Чтобы раскрыться полностью, хоккеисту нужны все перечисленные качества. Нельзя отделить одно от другого. Талант без работы — это разбазаривание того, что досталось тебе от природы. Талант и труд в совокупности приводят к успеху.

Любому алмазу нужна огранка, чтобы он смог превратиться в бриллиант. Сергей постоянно трудился и совершенствовал себя, искал предел своих возможностей. Такие люди с порывом и желанием и толкают спорт вперёд, заставляют его развиваться. Всю карьеру Сергей добивался высочайших результатов, но продолжал искать ещё, ещё и ещё. Он постоянно хотел стать лучше и достигать новых высот. Такие люди, как он, освящены Богом, — сказал Быков Metaratings.ru.

Мозякин завершил карьеру в 2021 году. Он явялется олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира по хоккею (2008, 2009). В сезоне-2023/24 Мозякин входил в тренерский штаб «Металлурга».

Источник: Metaratings.ru
Сергей Мозякин
ХК Металлург (Магнитогорск)
Вячеслав Быков
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