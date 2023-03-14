Быков — о назначении Жамнова в «Спартак»: «Главное, чтобы он не обращал внимания на «доброжелателей» совмещения»

Экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера ХК «Спартак».

«Поздравляю Алексея с назначением — это серьезный и ответственный вызов для него. Желаю ему удачи и успехов. У Алексея есть опыт работы как в сборной, так и в клубе. По себе знаю, что это непросто, и многое будет зависеть еще от того, какой штаб помощников он сформирует для работы. Главное, чтобы он сконцентрировался на своих функциях и не обращал внимания на «доброжелателей» совмещения. Настоящие болельщики будут его поддерживать!» — сказал Быков «СЭ».

«Спартак» дважды менял тренерский штаб по ходу сезона-2022/23, но все равно закончил регулярный чемпионат на девятом месте на «Западе», не попав в плей-офф.