Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал победу «Авангарда» над ЦСКА в финале Кубка Гагарина (1:0 в шестом матче, 4-2 в серии).

«Почему я должен быть шокирован? Ни в коей мере! «Авангард» заслуженно победил. В этом году им удалось-таки завоевать Кубок Гагарина и хочу их поздравить с этим. Считаю, что решение по потолку зарплат дало результат. С каждым годом чемпионат будет интереснее. Работа менеджеров и тренеров теперь будет больше видна.

Еще хочу поздравить господина Крылова, при котором их вертикаль начала работать. Задача, которую они поставили, вызывает только уважение.

Результат ЦСКА? Я бы не сказал, что это позор. Конечно, ЦСКА привык быть первым, но в этот раз им противостоял серьезный и классный соперник», — сказал Быков «СЭ».

Сегодня, 28 апреля, «Авангард» победил ЦСКА в шестом матче финала Кубка Гагарина. Омский клуб одолел соперника со счетом 1:0. Автором победной шайбы стал Сергей Толчинский. Команда Боба Хартли выиграла четвертый матч в серии и одержала победу в Кубке Гагарина (4-2). Для «Ястребов» это первый подобный успех в истории клуба.

(Данил Алешин)