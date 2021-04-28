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Быков — о поражении ЦСКА: «Я бы не сказал, что это позор»

22:02
Вячеслав Быков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вячеслав Быков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал победу «Авангарда» над ЦСКА в финале Кубка Гагарина (1:0 в шестом матче, 4-2 в серии).

«Почему я должен быть шокирован? Ни в коей мере! «Авангард» заслуженно победил. В этом году им удалось-таки завоевать Кубок Гагарина и хочу их поздравить с этим. Считаю, что решение по потолку зарплат дало результат. С каждым годом чемпионат будет интереснее. Работа менеджеров и тренеров теперь будет больше видна.

Еще хочу поздравить господина Крылова, при котором их вертикаль начала работать. Задача, которую они поставили, вызывает только уважение.

Результат ЦСКА? Я бы не сказал, что это позор. Конечно, ЦСКА привык быть первым, но в этот раз им противостоял серьезный и классный соперник», — сказал Быков «СЭ».

Сегодня, 28 апреля, «Авангард» победил ЦСКА в шестом матче финала Кубка Гагарина. Омский клуб одолел соперника со счетом 1:0. Автором победной шайбы стал Сергей Толчинский. Команда Боба Хартли выиграла четвертый матч в серии и одержала победу в Кубке Гагарина (4-2). Для «Ястребов» это первый подобный успех в истории клуба.

(Данил Алешин)

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры