Быков - о эфире "СЭ" с Жердевым: "Важно протянуть руку помощи и поверить в человека"

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поддержал форварда Николая Жердева. В понедельник Быков был одним из зрителей нашего эфира с хоккеистом на Youtube-канале "СЭ" и оставил несколько комментариев в чате онлайна, а вчера рассказал о своих впечатлениях.

– Интересно было послушать ваш эфир с Жердевым, – признался Быков. – Первый раз поучаствовал в дискуссии на YouTube. После этого я связался с Николаем, мы на связи. Главное, что этот талантливый парень все проанализировал и перезапускает свою карьеру. Важно, чтобы теперь какой-то клуб поверил и дал ему возможность проявить себя. Если бы я работал, то, скорее всего, пригласил бы его на просмотр. Важно протянуть руку помощи и поверить в человека. (Евгений Белоусов)

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