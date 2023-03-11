Быков не считает позором вылет «Салавата» от «Адмирала» в 1/4 финала Восточной конференции
Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» поражение уфимцев от «Адмирала» (2:3) в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
Из-за этого поражения «Салават Юлаев» проиграл серию со счетом 2-4 и не смог пройти в полуфинал Восточной конференции.
«Можно ли считать позором вылет «Салавата Юлаева»? Не считаю, что нужно так категорично к этому относиться. Если мы сейчас посмотрим, чемпионат становится интересным. Команды выравниваются. Амбиции у игроков возрастают. Нужно смотреть на настрой хоккеистов. Здесь все возможно. Надо смотреть, кто в каком состоянии подошел в плей-офф.
Я удивлен. Виктор Козлов (главный тренер «Салавата Юлаева», — прим «СЭ») — достаточно опытный специалист. У него было довольно много состязаний в плей-офф. Он знает, как готовиться к играм. Такие сюрпризы всегда будут. Заведомо не знаешь результатов», — сказал Быков «СЭ».
«Адмирал» впервые в истории вышел в полуфинал Восточной конференции плей-офф КХЛ.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 2
|
Торпедо - Динамо М
|3 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|3 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|11.03
|10:00
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|3 : 2
|11.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|11.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|- : -