Быков назвал возможный матч сборных КХЛ и НХЛ сближением двух великих народов

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный матч сборной КХЛ против НХЛ.

«Любые мероприятия, которые могут сближать народы двух великих стран, приветствуются! Спорт и хоккей, в частности, и являются тем необходимым механизмом в этом сближении», — сказал Быков «СЭ».

18 марта президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.