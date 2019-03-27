17:44 | Хоккей — КХЛ

Бьянка исполнит гимн России перед матчем "Авангард" - "Салават Юлаев"

0
Обсудить

Певица Бьянка исполнит гимн России перед первым матчем финальной серии Восточной конференции КХЛ между "Авангардом" и "Салаватом". Встреча пройдет 29 марта в Балашихе. В перерыве игры Бьянка проведет автограф-сессию.

Первую игру серии между "Авангардом" и "Салаватом Юлаевым" откроет Бьянка - в ее исполнении прозвучит гимн Российской Федерации. Певица также выступит в перерыве матча и проведет автограф-сессию. Ждем всех на "Арене Балашиха", будем подпевать вместе! - сообщается в официальном Твиттере "ястребов". 

Все о КХЛ - здесь

Опрос

Кто сыграет в финале Кубка Гагарина-2019?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ