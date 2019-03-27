Бьянка исполнит гимн России перед матчем "Авангард" - "Салават Юлаев"

Певица Бьянка исполнит гимн России перед первым матчем финальной серии Восточной конференции КХЛ между "Авангардом" и "Салаватом". Встреча пройдет 29 марта в Балашихе. В перерыве игры Бьянка проведет автограф-сессию.

- Первую игру серии между "Авангардом" и "Салаватом Юлаевым" откроет Бьянка - в ее исполнении прозвучит гимн Российской Федерации. Певица также выступит в перерыве матча и проведет автограф-сессию. Ждем всех на "Арене Балашиха", будем подпевать вместе! - сообщается в официальном Твиттере "ястребов".

Первую игру серии между "Авангардом" и "Салаватом Юлаевым" откроет Бьянка – в её исполнении прозвучит гимн Российской Федерации. Певица также выступит в перерыве матча и проведёт автограф-сессию.



Ждём всех на "Арене Балашиха", будем подпевать вместе! 😉 pic.twitter.com/tqDqcsRxg5 – ХК Авангард (@hcavangardomsk) 27 марта 2019 г.

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