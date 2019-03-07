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Бузова выступит в Омске, если "Авангард" возьмет Кубок Гагарина

Ольга Бузова пообещала выступить на главной площади Омска, если "Авангард" возьмет Кубок Гагарина.
Ольга Бузова пообещала выступить на главной площади Омска, если "Авангард" возьмет Кубок Гагарина.
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Известная певица, телеведущая и болельщица "Авангарда" Ольга Бузова пообещала выступить с концертом в Омске, если "ястребы" выиграют Кубок Гагарина. Об этом девушка написала в Инстаграме.

– Если "Авангард" возьмет Кубок, я готова выступить в Омске на главной площади города! – написала в Инстаграме Бузова.

"Авангард" в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина переиграл "Ак Барс" и вышел в полуфинал турнира.

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