Бузова выступит в Омске, если "Авангард" возьмет Кубок Гагарина

Ольга Бузова пообещала выступить на главной площади Омска, если "Авангард" возьмет Кубок Гагарина.

Известная певица, телеведущая и болельщица "Авангарда" Ольга Бузова пообещала выступить с концертом в Омске, если "ястребы" выиграют Кубок Гагарина. Об этом девушка написала в Инстаграме.

– Если "Авангард" возьмет Кубок, я готова выступить в Омске на главной площади города! – написала в Инстаграме Бузова.

"Авангард" в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина переиграл "Ак Барс" и вышел в полуфинал турнира.

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