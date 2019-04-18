Бузова возмущена отменой шайбы "Авангарда" в матче с ЦСКА

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова, являющаяся болельщицей "Авангарда", призналась, что возмущена отменой шайбы форварда Дениса Зернова в третьем матче финала Кубка Гагарина против ЦСКА (0:2).

- Я возмущена. Не понимаю, почему судья отменил шайбу, - сказала Бузова в интервью пресс-службе "ястребов". - Но бывает. Это спорт, это жизнь. Без падений не бывает взлетов. Проиграна битва, но не война. Верим в ребят до последнего.

Бывает конек лежит, шайба летит и клюшка туда, куда надо, направляет. Я свою профессию, конечно, никак не сравниваю, но то же самое бывает и там. Когда звук настроен, аппаратура, то все складывается, как по маслу.

Песня про хоккей? Моя жизнь напрямую связана с творчеством. Я пою про то, что в моей жизни происходит. Поэтому сейчас я могу сказать, что я с ребятами, с вами. Поддерживаю, посылаю свои мысли в космос, болею, переживаю, верю в победу, а дальше… Как должно быть, так оно и будет.

Счет в серии составляет 3-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 19 апреля в Балашихе.

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