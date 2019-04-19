Бузова объяснила, почему стала болеть за "Авангард"

Известная певица, телеведущая и болельщица "Авангарда" Ольга Бузова призналась, что стала болеть за омскую команду после того, как руководители клуба пригласили ее на матч с "Ак Барсом", сообщает официальный сайт КХЛ.

Сегодня, 19 апреля, "Авангард" проведет четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА, начало – в 19.30 (мск). В случае поражения армейцы станут обладателями главного трофея КХЛ.

– На самом деле, все очень просто. 31 декабря я выпустила песню "Танцуй под Бузову" и запустила всероссийский флешмоб, а в самом начале 2019-го совершенно случайно наткнулась в социальных сетях на танец талисмана "Авангарда" Ястреба с болельщицами, который они исполняли на одной из площадей города. Я, конечно, выложила это видео в своих соцсетях и тем самым привлекла дополнительную аудиторию. Судя по всему, тогда-то омичи меня и приметили – руководители "Авангарда" пригласили на игру. Я пришла, и ребята в том поединке победили действующего чемпиона – казанский "Ак Барс", причем с ошеломительным счетом, забросив семь шайб. И второй мой приход во дворец спорта в Балашихе тоже принес Омску успех, – приводит слова Бузовой пресс-служба КХЛ.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей