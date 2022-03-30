Бузова летит в Магнитогорск болеть за «Авангард»

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова летит в Магнитогорск, чтобы болеть в седьмом матче серии плей-офф КХЛ за «Авангард», информирует matchtv.ru.

Как отмечается, Бузова за этот выезд, как и за появление на шестом матче второго раунда «Авангард» — «Металлург» (5:1), не получит никакого гонорара, так как к «Авангарду» у нее искренняя любовь, а болельщики «ястребов» считают Бузову новым талисманом команды.

Седьмая игра второго раунда «Металлург» — «Авангард» (3-3 в серии) пройдет сегодня, 30 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск).