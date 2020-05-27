«Бутузов сделает все, чтобы зацепиться за свой шанс в «Металлурге». Светлов верит в новичка магнитогорской команды

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов считает, что нападающий Владимир Бутузов усилит «Металлург». Ранее хоккеист играл за дальневосточную команду.

— Минувший сезон в «Адмирале» у Бутузова был не лучшим, но до этого он показывал очень результативную статистику, — цитируют «Известия» Светлова. — Уверен, сейчас Владимир сделает все, чтобы зацепиться за свой шанс в «Металлурге». Вместе с другими новичками он должен усилить команду. Тем более, сейчас, когда из-за потолка там освобождают состав и многим новичкам и молодым хоккеистам будут давать шансы.