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«Бутузов сделает все, чтобы зацепиться за свой шанс в «Металлурге». Светлов верит в новичка магнитогорской команды

05:22
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Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов считает, что нападающий Владимир Бутузов усилит «Металлург». Ранее хоккеист играл за дальневосточную команду.

— Минувший сезон в «Адмирале» у Бутузова был не лучшим, но до этого он показывал очень результативную статистику, — цитируют «Известия» Светлова. — Уверен, сейчас Владимир сделает все, чтобы зацепиться за свой шанс в «Металлурге». Вместе с другими новичками он должен усилить команду. Тем более, сейчас, когда из-за потолка там освобождают состав и многим новичкам и молодым хоккеистам будут давать шансы.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1015858/aleksei-fomin/rasprodazha-v-magnitke-kak-klub-vpisyvaetsia-v-potolok-zarplat-kkhl

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