Бутман: «Шипачев и Гусев — чистые дирижеры, только на льду»

Народный артист РФ, саксофонист Игорь Бутман оценил игру форварда Вадима Шипачева из минского «Динамо» и форварда Никиты Гусева из московского «Динамо».

«Звезды остаются и в КХЛ. Вадим Шипачев из минского «Динамо», Никита Гусев из московского «Динамо», используя музыкальную терминологию, чистые дирижеры, только на льду. Когда надо, они могут обыграть или отдать пас. Они хоть толком и не играли в НХЛ, но их хоккей не стал от этого хуже. К примеру, нельзя же говорить, что Владимир Крутов — не величайший хоккеист, хоть у него в «Ванкувере» и не получилось. Поэтому мы должны обращать внимание не только на тех, кто играет сейчас за рубежом, но и на выступающих в нашей лиге», — приводит слова Бутмана ТАСС.

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