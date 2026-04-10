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Тренер «Авангарда» Буше: «ЦСКА вышел бороться и выкладываться. На кону их хоккейная жизнь в этом сезоне»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги второго матча серии против ЦСКА (3:2) в четвертьфинале Кубка Гагарина.

— Мне абсолютно не понравился первый период в нашем исполнении, мы вышли поиграть в хоккей, а ЦСКА — бороться и выкладываться. Но затем во втором отрезке мы действовали намного лучше, в силовой манере, мы давили, создавали моменты. В третьем периоде вели 3:1, но затем неприятная ошибка, потеря шайбы, и за эту ошибку нас наказали. Плотный боевой матч, но каждый матч серии будет непростым, возможно, по разным причинам. Сегодня причиной стало то, что хорошо мы отыграли только два периода из трех. Конечно, ЦСКА поднажал в третьем периоде, им нужно было отыгрываться. То же самое делали и мы в серии с «Нефтехимиком». Этого стоит ожидать от хорошей команды в такой ситуации. На кону у ЦСКА стоит их хоккейная жизнь в этом сезоне, — приводит слова Буше официальный сайт КХЛ.

«Авангард» удвоил преимущество в серии (2-0). Следующий матч пройдет в Москве в воскресенье, 12 апреля. Начало — в 17.00 по московскому времени.

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Источник: КХЛ
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КХЛ
ХК Авангард
ХК ЦСКА (Москва)
Ги Буше
Кубок Гагарина
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