Буше — о матче против СКА: «Хорошая командная победа»

Нападающий «Авангарда» Рид Буше подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против СКА (2:1).

«Хорошая командная победа, повели в первом периоде и не упустили свое преимущество, довели дело до победы. Нам часто приходилось отыгрываться, а когда ты ведешь, понятно, что это намного лучше, и здорово, что нам удалось сохранить его весь матч. Мы забросили важную шайбу в большинстве и выстояли в меньшинстве, особенно в концовке, потому что мы знаем, насколько сильны у них спецбригады, они хорошо действовали с численным преимуществом», — приводит слова Буше официальный сайт клуба.

«Авангард» (20 очков) занимает десятое место в Восточной конференции КХЛ. СКА (32) идет третьим на «Западе». Команда Романа Ротенберга потерпела пятое поражение подряд.