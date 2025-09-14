Ги Буше — о победе над московским «Динамо»: «Мне понравилось, что мы спокойно и уверенно действовали»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (7:4).

«Мы хорошо начали, доминировали, но нахватали удалений. Их было слишком много, пришлось перестраиваться и эмоционально, и психологически, когда на табло было 1:3. Но в игре с «Ак Барсом» мы слишком долго переживали пропущенные шайбы, сейчас был большой прогресс в этом вопросе. Придерживались своей системы, не было никакой паники, все боролись и сражались, каждый внес вклад в победу. Это не трансформация команды по ходу матча, а планомерное следование своей игре, своей системе. Мне понравилось, что мы спокойно и уверенно действовали, несмотря на счет», — приводит слова Буше официальный сайт КХЛ.

«Авангард» набрал 4 очка. В следующем матче омский клуб примет минское «Динамо» 15 сентября.

«Динамо» (3 очка) потерпело третье поражение в четырех матчах сезона. 15 сентября бело-голубые сыграют в гостях с «Барысом».