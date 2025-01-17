Буше повторил снайперский рекорд Александра Пережогина в «Авангарде»

Нападающий Рид Буше забросил 144-ю шайбу за «Авангард» и повторил клубный снайперский рекорд, сообщает пресс-служба КХЛ.

Канадец забил гол в первом периоде матча против ЦСКА с передачи Райана Спунера.

Таким образом, хоккеист повторил достижение Александра Пережогина, в активе которого также 144 шайбы. На втором месте в списке снайперов располагается Александр Попов с 90 шайбами, а тройку замыкает Сергей Широков с 76 шайбами.

Вместе с «Авангардом» Буше стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.