Буше повторил снайперский рекорд Александра Пережогина в «Авангарде»
Нападающий Рид Буше забросил 144-ю шайбу за «Авангард» и повторил клубный снайперский рекорд, сообщает пресс-служба КХЛ.
Канадец забил гол в первом периоде матча против ЦСКА с передачи Райана Спунера.
Таким образом, хоккеист повторил достижение Александра Пережогина, в активе которого также 144 шайбы. На втором месте в списке снайперов располагается Александр Попов с 90 шайбами, а тройку замыкает Сергей Широков с 76 шайбами.
Вместе с «Авангардом» Буше стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.
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